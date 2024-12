"Il cappello di carta", in scena l’ultimo atto della rassegna Perugini

Domenica, alle 16.30 al teatro Lauro Rossi, si terrà la premiazione della rassegna Perugini, con la consegna di opere dell’artista Stefano Calisti ai vincitori. Seguirà, poi, l’ultimo spettacolo in dialetto maceratese, messo in scena dalla compagnia Calabresi, per la regia di Diego Dezi, "Il cappello di carta" di Gianni Clementi. La storia racconta di una famiglia maceratese, trasferitasi a Roma per cercare lavoro proprio in uno dei periodi più tragici della storia: la Seconda guerra mondiale. Tra bombardamenti, mercato nero, fame, la persecuzione del Nazismo verso gli ebrei e la disperazione per un futuro senza speranza, il regista è riuscito a creare anche momenti esilaranti, oltre a spunti di riflessioni e commozione.