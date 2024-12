Il Comune aiuta l’Ant per l’acquisto di un furgone

Il Comune di Civitanova in prima linea per la solidarietà. L’amministrazione, infatti, contribuirà alla spesa per l’acquisto di un furgone che la Fondazione Ant utilizzerà per il trasporto di presidi sanitari, a supporto delle attività svolte a domicilio in favore dei malati oncologici residenti nel territorio. In attuazione ai principi generali fissati nello statuto e nei limiti delle risorse finanziarie previste in bilancio, l’amministrazione comunale ha deciso di compartecipare economicamente con un versamento di 5.000 euro (il valore complessivo del furgone è di oltre 30 mila euro). L’acquisto del mezzo, consentirà alla Fondazione di erogare un servizio ancora più efficiente e sicuro per la distribuzione dei materiali sanitari ai pazienti che vengono assistiti, contribuendo anche al miglioramento della qualità del supporto domiciliare offerto alla comunità.

L’Ant garantisce attività a domicilio in favore di malati oncologici e anche dei loro familiari che li assistono quotidianamente integrando prestazioni sociali e sanitarie, assicurando supporto psicologico specialistico e aiuto concreto nella gestione delle varie problematiche connesse con la situazione di malattia. In questo ambito ci sono ad esempio il trasporto materiale e l’allestimento delle varie attrezzature di assistenza necessarie, l’aiuto nella spesa e l’effettuazione di piccole riparazioni domestiche, il ritiro medicinali, nonché l’eventuale fornitura di pacchi alimentari per persone con problematiche economiche.