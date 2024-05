Il gin prodotto da Lorenzo è il migliore tra i contemporanei

"Un biglietto da visita alcolico", il gin prodotto da Lorenzo Castricini conquista Londra dove il suo "Tumultus" è stato premiato ai "Gin Guide Awards 2024" come miglior gin contemporaneo e miglior gin nella categoria Martini cocktail. Il doppio premio racchiude le essenze del territorio marchigiano. Da Londra è iniziato il viaggio di Lorenzo, 38 anni, che ha lavorato come barman in locali stellati, per poi tornare a Corridonia a realizzare il primo gin "Scriptorium", caratterizzato solo da botaniche locali. "Un primo approccio con il mondo dei distillati l’ho avuto già nel 2015 in quanto stavano nascendo i gin artigianali – ha raccontato – così ho analizzato la realtà italiana e il mio progetto è stato quello di tornare e creare un gin che identificasse le Marche attraverso i profumi, valorizzandole con un prodotto contemporaneo e utilizzando come base il ginepro dei Monti Sibillini. Nel 2019 ho lanciato il primo gin ovvero ‘Scriptorium’ – ha continuato Castricini – il quale racchiude 18 botaniche rappresentati montagne, colline e mare, un viaggio sensoriale in pratica". Una maestria che non si è fermata nemmeno in piena emergenza Covid. "Durante la pandemia ho iniziato a pensare una seconda ricetta – ha spiegato – e Tumultus è stato un progetto in cantiere per due anni, poi ha trovato luce nel 2024".

Il periodo lockdown è stato inoltre capitalizzato da Castricini per allestire il giardino botanico nella sua abitazione di contrada Sarrocciano, da dove provengono le botaniche che utilizza per produrre i propri gin. "La creazione non è stata semplice – ha affermato – ed è nata su suggerimento dell’agronomo Moreno Pesaresi che mi ha aiutato nello sviluppo della ricetta del gin. La volontà era quella di tornare a un approccio con la natura e verso le erbe officinali. In media abbiamo oltre 60 visitatori mensili provenienti da tutto il mondo per fare delle ‘gin experience’, vere esperienze sensoriali che contribuiscono in ottica turismo".

