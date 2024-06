Il legale di Profili:: "Azione civile contro il messo comunale"

"La querela per falso presentata da Mauro Profili contro il messo di notificazione del Comune di Civitanova, e il cui procedimento è attualmente rimesso al giudizio della Corte di Cassazione, è un’azione civile con la quale è stata contestata la veridicità di quanto attestato dal pubblico ufficiale". È quanto precisa l’avvocato Antonio Carano, legale del presidente della Civitanovese, in merito alla causa nei confronti del Comune. "Nella fattispecie – aggiunge – il messo comunale al momento della notifica di alcuni atti accertativi emessi dall’Agenzia delle Entrate nel 2018 ha dichiarato l’irreperibilità assoluta del signor Profili presso la sua abitazione non rappresentando la realtà dei fatti, in quanto era effettivamente residente all’indirizzo in questione e solo momentaneamente assente per motivi di lavoro". Quanto alle contestazioni di natura tributaria, contenute negli avvisi di accertamento "sono state impugnate - spiega il legale - e sottoposte al giudizio della Giustizia tributaria. Si tratta di rilievi elevati nei confronti di due società, rispetto alle quali Profili è estraneo come già riconosciuto dal Tribunale di Ancona con sentenza definitiva che lo ha assolto con formula piena perché il fatto non sussiste".