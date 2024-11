Il luogotenente diventa Cavaliere

Il luogotenente dei carabinieri Pietro Gagliardi sarà insignito del titolo di cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica lunedì, durante la cerimonia al teatro Lauro Rossi di Macerata per il giorno dell’Unità nazionale e delle forze armate. Questo riconoscimento, conferito dal prefetto Isabella Fusiello, celebra i suoi 37 anni di dedizione all’Arma. Nato a Francavilla al Mare nel 1962, sposato e padre di tre figli, in pensione dal 2016, il luogotenente risiede da anni a Recanati. Si è distinto per l’operazione "Lepro", un’indagine durata oltre tre anni che ha portato alla scoperta di una maxi truffa assicurativa da oltre un milione e mezzo di euro, con l’arresto di 71 persone e la denuncia di 946. Nel corso della sua carriera, Gagliardi ha ricevuto molteplici riconoscimenti, tra cui la Croce d’oro per i 25 anni di servizio militare e la Medaglia mauriziana dal Presidente della Repubblica. La sua famiglia ha una lunga storia nell’Arma: sua madre fu premiata nel 1983 dal presidente Sandro Pertini per aver avuto quattro figli e altri familiari tutti carabinieri, risultando la famiglia più numerosa d’Italia nell’Arma. Oggi, il luogotenente Gagliardi è presidente dell’Associazione nazionale carabinieri di Recanati.