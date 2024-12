Il Matelica preme sull’acceleratore: "Vogliamo chiudere l’anno in bellezza"

La Halley Matelica ha chiuso il suo 2024 casalingo con una vittoria importante contro Roseto che le permette di restare in vetta alla classifica del girone. Soddisfatto coach Antonio Trullo: "Abbiamo fatto 32’ di buona pallacanestro, ai livelli della partita giocata contro il Bramante, decisamente in risalita rispetto alla prestazione con Valdiceppo. Poi ci siamo rilassati un po’ troppo, Roseto è tornato in partita, ma alla fine abbiamo sempre controllato. Chiaramente non sono contento degli ultimi minuti di gara, però abbiamo giocato per larghi tratti a buon livello". Secondo Trullo è stata una questione più mentale che fisica. "Siamo stati noi a pensare di averla chiusa presto – dice –, ma la pallacanestro non è così, lo vediamo in Eurolega, figuriamoci al nostro livello. Il giudizio, comunque, è diverso rispetto a quello del turno infrasettimanale giocato in Umbria: là non abbiamo fatto scelte giuste, domenica invece lo abbiamo fatto per lunghi tratti contro una squadra di talento che aveva saputo battere Loreto, Bramante e lo stesso Valdiceppo a casa loro". Ora un ultimo impegno prima della pausa natalizia in quel di Civitanova. "Avremo di fronte una Virtus che lotta, è una squadra che va presa con le molle soprattutto in casa dove gioca una pallacanestro ancora più aggressiva. Soffrimmo all’andata, stavolta vogliamo prepararla al meglio".

m. g.