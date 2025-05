Il mistero delle api scomparse, nuovo libro per Iride Bartolucci

Cosa succederebbe se scomparissero le api? I fiori non darebbero più frutti e senza frutti pian piano sparirebbe tutto il cibo. E senza cibo spariremmo anche noi. Lo sa bene Loris Wood, il ragazzo dal ciuffo verde che sogna di diventare il più grande giornalista ambientale di tutti i tempi in "Loris Wood e il mistero delle api scomparse" (Dalia Edizioni), una proposta di lettura per bambini dagli otto anni, in occasione dell’imminente celebrazione della giornata mondiale delle api del 20 maggio, martedì.

"Loris Wood e il mistero delle api scomparse" è la seconda avventura del giovane reporter ambientale ideato da Iride Bartolucci, scrittrice nata a Roma e residente a Macerata. Insieme agli amici Aron e Mirta, Loris dovrà smascherare un complotto che mira all’eliminazione delle api dal pianeta. Un viaggio emozionante per sensibilizzare le nuove generazioni su tematiche green, con un messaggio di fondo: quello ad agire in prima persona.

Gli antagonisti sono i membri della misteriosa organizzazione "Dicono", che minimizzano l’impatto dell’attività e delle scelte dell’uomo sulla natura. Le avventure di Loris Wood si trovano in ogni libreria e store online.