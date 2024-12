Il nuovo spazio di ’Astuta’: "Aiutiamo i ragazzi autistici a crescere e trovare lavoro"

"Lo scopo di questo spazio è di fornire ai ragazzi con lo spettro dell’autismo le abilità manuali per trovare un lavoro". L’associazione Astuta ability academy ha aperto un nuovo spazio in via della Pace 150 dove i ragazzi possono stare insieme e cucinare. Nella sede dell’associazione, nata nel 2021, si ospitano lunedì, mercoledì e venerdì una ventina di ragazzi, tra i 16 e i 25 anni che, seguiti dagli educatori, imparano a svolgere lavori manuali e quanto possa dare loro autonomia. La responsabile Gioia De Angelis spiega che "i ragazzi, sotto la supervisione di Giovanna Secchiaroli e Federica Battaglia, seguono un fitto programma educativo. Quello che facciamo è funzionale a far entrare questi ragazzi nel mondo del lavoro; qualcuno ci è riuscito e ora lavora in un supermercato e in un forno. Gli educatori, Emanuela Tordini, Silvia Filoni, Silvia Santarelli, Roberta Satariano, Federico Palombari ed Emidio Giorgi insegnano ai ragazzi anche ad essere autonomi, come spostarsi in autobus in città". Al taglio del nastro anche l’assessore alle Politiche sociali e vicesindaco, Francesca D’Alessandro, che sottolinea: "Un bambino su 77 nasce con lo spettro dell’autismo. Per noi come Comune queste sono attività estremamente innovative, fondamentali. Abbiamo un progetto, aprire un polo sulla vallata del Potenza che ospiterà persone con disabilità, che dopo la scuola possano impiegare il loro tempo in maniera costruttiva e proficua, con psicologi, educatori e professionisti ad accompagnarli in un percorso di autonomia. Vivere con queste problematiche non è facile, queste attività danno speranza". Per l’inaugurazione i ragazzi hanno preparato delle tartine, gustandole insieme agli educatori.

Lorenzo Fava