Il patron Bonvecchi:: "Esaltarsi ora sarebbe un errore"

"Grande prova di squadra e successo meritato, contro un avversario di prestigio". È soddisfatto il presidente del Chiesanuova Luciano Bonvecchi dopo la bella vittoria dei suoi a Tolentino. Chiesanuova che è ancora imbattuto dopo 5 giornate e allunga anche la propria iviolabilità difensiva. "Il campionato è appena iniziato – dice Bonvecchi – non è tempo di guardare la classifica, dobbiamo soltanto pensare a lavorare e allenarci al meglio, guardando una partita alla volta". Per il Chiesanuova non è tempo di pensare ad obiettivi a lungo termine come conferma anche il presidente: "Non vogliamo commettere l’errore di esaltarci troppo, dobbiamo continuare a lavorare per toglierci qualche soddisfazione". L’inizio di stagione della squadra allenata da Roberto Mobili è molto promettente: "Il mister – continua il presidente – è una persona molto brava e preparata, che conosce bene la categoria e ha sposato a pieno il progetto fin da subito, i risultati gli danno ragione. Fin dal primo giorno ci ha aiutato a creare un gruppo di lavoro ben fatto, non lasciando mai nulla di intentato".

m. n.