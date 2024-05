Il premio letterario. Dolores Prato in vetrina al Salone del libro

Dolores Prato e Treia al Salone del libro di Torino. Lucrezia Sarnari, curatrice del premio letterario "Dolores Prato Città di Treia" ha presentato la terza edizione del concorso riservato alle scrittrici, nato da un’idea dell’amministrazione comunale e della giornalista. Sono 40 i romanzi quest’anno in gara, confermando come il premio letterario si sia affermato sul panorama nazionale come riferimento per le autrici. Presente anche l’Accademia Georgica per presentare il volume dal titolo "Indagini con tecniche neutroniche e radiologiche su reperti della collezione archeologica dell’Accademia Georgica di Treia: passato e presente di una ricerca". La pubblicazione interessa un lavoro di ricerca e di sperimentazione già avviato sin dall’anno 2011 dall’Accademia, in collaborazione col socio Massimo Rogante dello Studio d’ingegneria Rogante di Civitanova, componente del Comitato scientifico del Centro neutronico di Budapest.