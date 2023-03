Il rebus differenziata Via i bidoni per i pannolini, caos rifiuti a Civitanova

di Lorena Cellini

Via i bidoni della raccolta dei pannolini e pannoloni sporchi: iniziano i problemi e le proteste. Dal primo marzo è iniziata la raccolta a domicilio, con una rivoluzione del servizio offerto fino a pochi giorni fa dal Comune e dal Cosmari. Il cambiamento consiste nel fatto che i sacchetti di colore rosso, quelli per i pannolini e pannoloni sporchi, potranno essere messi in strada solo il lunedì, il giovedì e il sabato, dalle 7 alle 8.30. Questo sistema di raccolta porta a porta è stato esteso a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per le contrade di campagna, dove le modalità per gettare i sacchetti rossi sono rimaste quelle di prima, negli appositi contenitori stradali di colore giallo. La scelta è stata introdotta dall’amministrazione comunale, perché nei cassonetti gialli la gente gettava ogni sorta di rifiuti. Ma la sparizione dei gialli ha soltanto trasferito il problema e trasformato in ricettacolo di immondizia i contenitori marroni dell’umido. Si sta punto e accapo, con il getto selvaggio del sacchetto rosso. Anche perché le informazioni sulle novità introdotte non sono passate in maniera capillare, principalmente sul canale Facebook e non tutti usano i social. Ma, soprattutto, ci sono famiglie con in casa neonati o anziani allettati che hanno necessità di smaltire quotidianamente pannolini e pannoloni sporchi, non avendo alternative per parcheggiarli in casa. Non tutti infatti hanno balconi su cui appoggiare i sacchetti e ovviamente c’è anche una questione di cattivi odori. Non sono poche le proteste in questi giorni, che segnalano un effettivo disagio. Gli obiettivi della decisione di eliminare i cassonetti gialli sono stati anche quelli di aumentare la percentuale della raccolta differenziata (che comunque a Civitanova langue da qualche anno) ed educare i cittadini a svolgere in modo corretto la raccolta porta a porta. "Questo ci consentirà di riciclare i pannoloni visto che oggi il contenitore giallo, come riscontrato in più situazioni, è diventato ricettacolo di ogni sorta di rifiuti", aveva detto il sindaco. Purtroppo però la novità non è stata assimilata e già si vedono gli effetti, con sacchetti pieni di pannolini e pannoloni sporchi abbandonati sul marciapiede, a ridosso dei cassonetti marroni o direttamente dentro. Per informazioni sul servizio è possibile contattare il Cosmari al numero verde 800.640.323.