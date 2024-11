Il Val di Chienti festeggia il compleanno con Ezio Greggio

Il centro commerciale Val di Chienti di Piediripa festeggia il suo compleanno con Ezio Greggio. L’appuntamento è per dopodomani alle 17. L’evento, aperto a tutti i clienti, vedrà la partecipazione del celebre conduttore televisivo, comico e attore italiano. "Siamo entusiasti di celebrare il nostro anniversario con un ospite d’eccezione come Greggio", ha dichiarato Gianluca Tittarelli, direttore del centro commerciale di Macerata. "Invitiamo tutti i nostri clienti a partecipare a questa serata speciale, pensata per ringraziarli della loro fiducia e del loro supporto nel corso degli anni". Ezio Greggio ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1978 partecipando a programmi come "La sberla" e "Tutto compreso". La svolta arriva nel 1983 con "Drive In", programma che lo consacra al grande pubblico. Dal 1988 è il volto storico di "Striscia la notizia", telegiornale satirico di grande successo. Oltre alla televisione, Greggio ha recitato in numerosi film, collaborando con registi come Carlo Vanzina e Mel Brooks. È anche fondatore del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie e promotore di iniziative benefiche a favore dei neonati prematuri. Durante la festa, Greggio intratterrà il pubblico con la sua ironia, offrendo momenti di spettacolo e divertimento. Info: www.centrovaldichienti.it, 0733.283803, valdichienti@centrovaldichienti.it.