"Impegno e coraggio. Gli agenti sul territorio sono un vero pilastro"

Solenne celebrazione ieri in onore di San Sebastiano, patrono della polizia locale, svoltasi nella cattedrale dei santi Giovanni Battista ed Evangelista nel centro storico. Presenti per l’occasione il vicepresidente e assessore alla polizia locale, Filippo Saltamartini, il sindaco Sandro Parcaroli e il comandante della polizia locale, Danilo Doria, accanto ad autorità civili, militari e religiose.

"La polizia locale nelle Marche rappresenta un pilastro fondamentale della sicurezza e del benessere delle nostre comunità – ha spiegato Saltamartini –. I dati confermano che la nostra regione è tra le più sicure d’Italia, un risultato che dobbiamo anche all’impegno e al coraggio degli agenti che operano spesso a rischio della propria vita". L’assessore ha ricordato come "la ricorrenza vuole sottolineare l’importanza di questo corpo, che svolge compiti fondamentali in ambiti strategici: la tutela dell’ambiente, la gestione delle acque pubbliche, il trattamento dei rifiuti, la protezione civile, l’urbanistica e le investigazioni su fenomeni criminali".

Celebrata anche la messa da monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata e presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana. "I recenti concorsi hanno portato all’interno del corpo personale altamente qualificato, capace di rispondere alle sfide poste da una legislazione in continua evoluzione - ha continuato Saltamartini -. Per supportare questo lavoro, la Regione Marche ha investito oltre 2 milioni di euro in nuove tecnologie e nella formazione del personale negli ultimi anni. Inoltre, auspichiamo una rapida revisione della legge quadro nazionale 65/1986 attualmente in discussione in Parlamento, per consentire anche alla Regione Marche di dotarsi di strumenti normativi più efficaci. La polizia locale è un esempio di dedizione e professionalità – ha concluso il vicepresidente – grazie alla quale possiamo guardare con fiducia al futuro".

La cerimonia è stata allietata dai canti dei bambini della scuola primaria dell’Istituto scolastico San Giuseppe di Macerata, che hanno ricevuto un attestato di merito per il loro impegno.

Martina Di Marco