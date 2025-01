In bilico sulla scarpata. Conducente si salva

Un grave incidente si è verificato ieri sera intorno alle 18 in località San Pietro di Recanati. Un uomo del posto, alla guida di una Fiat Punto, ha perso il controllo del veicolo per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale. L’auto, dopo aver urtato un palo della telefonia, si è ribaltata terminando la sua corsa in bilico su una scarpata. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente gli agenti della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti. Nonostante l’impatto, l’uomo è rimasto sempre cosciente ed è stato soccorso dai medici del 118. Ha rifiutato il trasporto in ospedale.