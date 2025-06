In Comune la visita di Barbiero

Il sindaco Fabrizio Ciarapica ha ricevuto a Palazzo Sforza Luigi Barbiero, coordinatore del dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in occasione di una visita istituzionale nella città. Un incontro cordiale e costruttivo, durante il quale si è parlato dell’importanza del calcio dilettantistico nel promuovere inclusione, socialità e sani stili di vita.

"È per noi motivo di orgoglio ospitare il presidente Barbiero qui a Civitanova – ha detto Fabrizio Ciarapica –. Un incontro importante per la nostra città dove il calcio rappresenta una tradizione radicata, un valore condiviso che unisce generazioni e alimenta lo spirito di appartenenza. Ringrazio Barbiero per la visita con l’auspicio di rafforzare sempre più la collaborazione tra amministrazione e Lega Nazionale Dilettanti".

La visita si è conclusa con un reciproco impegno a mantenere vivo il dialogo e a costruire insieme iniziative a sostegno delle locali realtà calcistiche e più in generale dello sport, perché rappresenta un punto di riferimento e luogo di condivisione per molti giovani.