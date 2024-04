In piazza della Libertà profumi, sapori e colori della Francia

I profumi, i sapori e i colori della Francia tornano a Macerata con un appuntamento che mancava da qualche anno: il mercatino regionale francese. Grazie alla collaborazione con l’Associazione commercianti centro storico, da venerdì a domenica, in piazza della Libertà, apriranno stand dove trovare il meglio dei prodotti d’Oltralpe. Oltre 80 i tipi di formaggi che potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini francesi (oltre 30 varietà). Per i più golosi le "degustazioni dolci" potranno contare sui biscotti bretoni, con oltre venti varietà di ripieno, su un gran numero di cioccolatini dai gusti raffinati, fino ad arrivare ai dolci preferiti da re e imperatori: i macarons. Una grande tavolozza di colori è rappresentata dallo stand delle spezie e, a completamento dell’offerta enogastronomica, non mancheranno baguettes e croissants appena sfornati nello spazio della Boulangerie, su uno stand di 12 metri. Da non perdere è lo spazio dedicato alle crepes e alla gastronomia, tutte specialità da degustare calde. In questo piccolo angolo di Francia si potrà trovare anche l’artigianato, con un’ampia gamma di prodotti: lavanda, saponi, profumi, tovaglie provenzali e tanto altro. Gli stand saranno aperti venerdì dalle 12 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 20.