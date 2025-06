"In prima linea con la polizia"

"In questo riconoscimento sono raccolti i momenti di una carriera trentennale". Il maceratese Giuseppe Biagelli, sovrintendente capo della polizia, rivive le tappe che hanno segnato un percorso in prima linea. "Ho fatto attività di polizia investigativa, la scorta a magistrati, partecipato a conflitti a fuoco, ad arresti a livello nazionale. Ricordo gli anni di Milano quando non è stato semplice mantenere l’ordine pubblico, quando c’erano molte manifestazioni che hanno causato feriti tra le forze dell’ordine, era anche il periodo della bomba a piazza Fontana". Il riconoscimento gli è stato conferito "per essersi distinto nell’attività istituzionale al servizio della comunità".