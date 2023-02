In via Vuoli niente più svolta a sinistra

Scompare in via Vuoli, con l’estensione dell’aiuola spartitraffico, l’intersezione con via Nazario Sauro in uscita direzione centro città. Tutti i mezzi, che giungono dalla zona residenziale di via Vuoli e via Moretti, in uscita verso via Nazario Sauro (strada provinciale 77), non hanno più la possibilità di svoltare a sinistra, ma sono obbligati a proseguire in direzione mare. Si attua quello che era un vecchio progetto di modifica della viabilità portato avanti negli anni passati dall’ex comandante della Polizia municipale, Danilo Doria, che oggi ricopre lo stesso ruolo alla Polizia locale di Macerata. Infatti, la modifica dell’intersezione era prevista, come opera di urbanizzazione secondaria, nella lottizzazione dell’impresa Cipolletta anche in virtù della realizzazione della rotatoria Zandri che sorge ad appena 150 metri e che permette agevolmente alle auto di fare inversione ad "U" per prendere la marcia in direzione monti. La volontà di Doria era quella di eliminare nella viabilità cittadina, dove era possibile, tutte le intersezioni considerate a rischio. Ed ora l’amministrazione comunale ha dato attuazione a questo indirizzo per regolare la viabilità cittadina.