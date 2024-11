Incassa i soldi per l’assicurazione online, ma la polizza non esiste: alla sbarra un 35enne

Tramite un noto sito che compara polizze e prodotti finanziari, avrebbe offerto un preventivo a un settempedano. Quest’ultimo aveva pagato, convinto di avere stipulato un’assicurazione vantaggiiosa per l’auto, ma era caduto in una truffa. Ora è sotto processo Alex Mascellino, 35enne che vive a Castelnuovo Magra, in Liguria. I fatti risalgono al 26 aprile 2022. Secondo l’accusa, sostenuta in tribunale dal pm Francesca D’Arienzo, il 35enne avrebbe offerto a un 52enne di San Severino un preventivo di 672 euro per Rca e polizza del conducente. L’uomo, contattato tramite Watsapp, aveva pagato con una ricarica istantanea Sisal pay, collegata all’Iban che è risultato, poi, intestato al ligure. Poco dopo il settempedano aveva scoperto che la polizza era inesistente e, a quel punto, aveva denunciato i fatti. L’altro ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza davanti al giudice Domenico Potetti, che ha rinviato la trattazione della vicenda a settembre. Il settempedano si è costituito parte civile con l’avvocato Paolo Cecchetti. L’imputato è difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli (foto).

c. m.