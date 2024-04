Incendio di sterpaglie. Paura a ridosso della superstrada

Un incendio minacciava un bosco, a Camerino, un altro era a ridosso della superstrada a Tolentino. Due interventi impegnativi ieri per i vigili del fuoco. Il primo allarme è arrivato alle 15.45 dalla località Calcina, a Camerino. In mezzo alla montagna, all’interno di un campo vicino un bosco, hanno preso fuoco alcune sterpaglie che però, anche a causa del vento, minacciavano anche gli alberi di alto fusto della macchia vicina. I pompieri sonio accorsi da Camerino, Tolentino e Visso con cinque mezzi. Il rogo ha mandato un fumo 5mila metri quadri di sterpaglie, ma per fortuna sono stati evitati danni più gravi. Sono stati chiamati poi i carabinieri forestali per far luce sull’accaduto, e le indagini sono in corso. Alle 17, invece, i vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Tolentino per l’incendio delle sterpaglie di fianco alla superstrada Valdichienti. I pompieri sono accorsi da Macerata con due autobotti e un mezzo 4x4, riuscendo ad avere ragione delle fiamme prima che si creassero pericoli per la circolazione stradale.