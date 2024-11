Incendio in cucina, appartamento inagibile. I proprietari costretti a lasciare casa

Fiamme in cucina e la casa diventa inutilizzabile, almeno per il momento. Un incendio è divampato in una abitazione in piazza XX Settembre a Montecassiano. L’allarme è scattato ieri poco dopo le 11, quando le fiamme hanno interessato il mobilio di una cucina nell’abitazione, al piano terra di una palazzina di due piani. A dare l’allarme sono stati i proprietari dell’appartamento, che sono subito scesi in strada. Immediatamente sul posto, dopo la segnalazione arrivata al Comando dei vigili del fuoco di Macerata, sono intervenute due autobotti e una autoscala dei pompieri. Le squadre dei vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza tutta l’abitazione. A causa del rogo e dei danni causati dal fumo, l’appartamento non è più abitabile, almeno per il momento, e i proprietari di casa sono stati costretti a lasciarlo, fino a che non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, e soltanto a quel punto potranno rientrare nell’abitazione. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto per oltre due ore, per mettere in sicurezza l’edificio. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio.

Chiara Marinelli