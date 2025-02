Incendio in una villa, una colonna di fumo invade l’abitazione

Incendio nel seminterrato della villa di un imprenditore in zona Villa Eugenia, una colonna di fumo invade l’abitazione e si propaga anche alle case intorno. Notte di paura in via Giacosa, a San Marone. Intorno alle 23.45 di domenica, il principio di incendio si è verificato nel seminterrato dell’abitazione, nel locale lavanderia dove sono collocati diversi elettrodomestici, tra cui una asciugatrice e una lavatrice. Tutto sarebbe partito, secondo una prima ricostruzione, dall’asciugatrice. Nel giro di pochi minuti il fumo è salito fino al piano superiore, attraverso le scale. I proprietari, che erano in casa, hanno subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i locali. Più che il fuoco, il grosso dei danni lo ha fatto l’intenso fumo, arrivato fino alla strada. I pompieri sono rimasti sul posto fino alle 2.