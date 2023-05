Incidente con il trattore, muore a 86 anni

di Lucia Gentili

Ancora una tragedia sui campi. Ieri pomeriggio a perdere la vita, mentre stava lavorando sul suo terreno col trattore in via Torricella, nella campagna di Belforte del Chienti, è stato l’86enne di Tolentino Umberto Bentivoglio. Fondatore nel 1982, insieme alla moglie, del noto pastificio Pastitalia, oggi (dal 2010) portato avanti dai tre figli. Umberto, da tempo in pensione, si dedicava alla terra. Ieri, purtroppo, non vedendolo rientrare dal campo e non sentendo più ad un certo punto il rumore della falciatrice, la moglie ha dato l’allarme. I familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi che però, giunti sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. L’86enne si trovava, senza vita, poco più distante dal trattore. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, l’anziano sarebbe sceso dal mezzo per controllare una parte meccanica, posteriore, verosimilmente per un guasto, un malfunzionamento. Se non fosse che lo stesso trattore l’avrebbe urtato e fatto cadere, travolgendolo (l’uomo ha riportato dei segni importanti). Bentivoglio lascia la moglie Teresa, i tre figli Edda, Liliana e Stefano e gli adorati nipoti. Una famiglia stimata e benvoluta, come lo era lo stesso Umberto, un gran lavoratore e un uomo perbene. Solo a fine marzo, se n’era andato per una malattia il genero, il luogotenente dell’Arma dei carabinieri Andrea Battistini, in servizio alla Compagnia di Tolentino. La comunità tolentinate si stringe ai suoi cari. E continua a restare sconvolta, dopo le perdite ravvicinate del 56enne Fabio Palmieri e del suocero Mario Merlini, l’85enne deceduto dopo essere stato trasportato in eliambulanza a Torrette, pure lui vittima di un incidente col trattore.