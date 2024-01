Incidente in via Buozzi: ragazza al pronto soccorso

Paura in via Buozzi, dove ieri, poco prima delle 13, una ragazza è stata trasportata in ospedale a seguito dell’impatto con una vettura in transito. Fortunatamente, lo scontro, verificatosi con una Mercedes Classe A, è stato lieve e la giovane è stata portata al pronto soccorso in codice verde e con qualche escoriazione al volto. Sul posto, un’ambulanza della Croce Verde e l’auto medica, mentre è ancora da chiarire la dinamica del sinistro. All’istante, la vittima è stata soccorsa da alcuni passanti, in particolare da un milite fuori servizio, e con l’aiuto di questi è stata caricata a bordo del mezzo. Nonostante l’orario di punta per la viabilità, non ci sono state particolari conseguenze per la circolazione, anche in virtù delle celerità con cui si sono svolte le operazioni di soccorso. Tuttavia, resta la paura per un episodio che non è il primo che si verifica nella nostra città e che pone attente riflessioni sulla sicurezza dei pedoni.

f. r.