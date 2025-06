Un’estate di eventi e cantieri: "Cerchiamo di limitare i disagi"

Essendo Macerata interessata da numerose manifestazioni, da Opera Kids allo Sferisterio al prossimo pellegrinaggio verso Loreto, oltre che da numerosi cantieri, la polizia locale ha emesso delle ordinanze per regolare la viabilità, anche in vista del montaggio di una gru su viale Leopardi. "Comprendiamo benissimo le difficoltà ma queste iniziative sono finalizzate al miglioramento e allo sviluppo della nostra comunità – spiega il comandante Danilo Doria –. Siamo consapevoli che la realizzazione di eventi e lavori pubblici possa interferire con le normali attività quotidiane e per questo chiediamo di avere pazienza e comprensione durante questo periodo in cui, comunque, ci impegneremo a minimizzare i disagi e a garantire che tutte le operazioni siano gestite con la massima efficienza possibile. In modo particolare mi riferisco all’intervento per il montaggio di una gru in viale Leopardi – specifica Doria –, previsto per domenica e lunedì, e che richiede il divieto di transito in un tratto della strada". Sabato, per il pellegrinaggio Macerata Loreto, al parcheggio del centro fiere di Villa Potenza ci sarà divieto di sosta dalle ore 8 di giovedì alle ore 12 di domenica; in via De Gasperi, dalle 16.30 di sabato fino al termine della manifestazione ci saranno sensi unici e limiti di velocità fino a 10 km/h. All’intersezione rotatoria tra borgo Peranzoni e la Ss77, a Villa Potenza ci sarà un senso vietato in direzione del ponte Pertini per tutti veicoli. A borgo Pernanzoni, sarà istituito un limite massimo di velocità 30 km/h sul tratto della Ss77 compreso tra via Teatro Romano e borgo Pertinace. Per quanto riguarda il montaggio della gru in viale Leopardi, domenica e lunedì la viabilità si modifica significativamente su rampa Zara, viale Leopardi, via Pancalducci, corso Cairoli e via Pantaleoni. Su viale Leopardi, nel tratto compreso tra via Zara e Piazza Garibaldi, ci sarà un divieto di sosta ambo i lati eccetto veicoli addetti ai lavori; in viale Leopardi, nel tratto compreso tra Borgo San Giuliano e via Zara, ci sarà l’istituzione temporanea del limite di velocità a 30km/h; altre modifiche saranno in vigore sugli altri accessi alla città, così come saranno modificati i percorsi del trasporto pubblico locale.

Lorenzo Fava