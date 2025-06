Sfratto in via Contini. Si barrica in casa con una balestra: "Ci sarà un morto"

"Se devo uscire da qui ci sarà un cadavere". Momenti di tensione durante uno sfratto ieri mattina: un uomo imbraccia una balestra con una freccia e minaccia i presenti. È stato necessario l’intervento dei carabinieri per riportare sotto controllo una situazione che si stava facendo pericolosa. È quanto accaduto in via Contini. Si tratta di un ufficio che l’inquilino, un italiano di 67 anni incensurato, usava da tempo come abitazione. Ora l’uomo è stato denunciato per minaccia a pubblico ufficiale.

Tutto è cominciato quando nell’appartamento è entrato un ufficiale giudiziario per l’esecuzione dello sfratto. "L’inquilino non pagava, la situazione andava avanti così già da due anni e mezzo – ha raccontato la proprietaria dell’immobile –. Avevamo denunciato la vicenda e il 16 dicembre scorso, nel corso dell’ultima udienza, era stato confermato che l’inquilino doveva lasciare l’appartamento, che era un ufficio ma lui ci abitava. Ad un certo punto, l’ufficiale giudiziario mi ha detto di allontanarmi subito". L’uomo, infatti, a un certo punto, in un momento di disperazione, ha estratto una balestra con una freccia. Sul posto, subito dopo la segnalazione, sono arrivati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, guidati dal capitano Renato Ventrone. Di fronte alla minaccia della balestra puntata contro, uno dei carabinieri ha cominciato un lungo dialogo con l’uomo, preso da un momento di sconforto, che ha anche riferito di stare passando un periodo difficile. Con calma, dimostrando grande empatia e professionalità, il carabiniere è riuscito a convincere il 67enne a posare l’arma.

Nel frattempo, è anche arrivata un’ambulanza. Alla fine l’uomo è stato caricato a bordo del mezzo e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata per un controllo. Sono stati momenti di paura e di preoccupazione, una scena alla quale hanno assistito numerose persone. La balestra e i dardi sono stati sequestrati dai carabinieri, che hanno denunciato il 67enne.

"Sono dispiaciuta per quello che è successo, ma non ho potuto fare altrimenti – ha continuato la proprietaria dell’immobile – Siamo rimasti tutti impressionati. Alla fine l’uomo, che ha detto ai carabinieri di sentirsi male, è stato accompagnato all’ospedale. L’appartamento era in pessime condizioni: c’era anche un anziano gatto, che è stato portato via dal servizio veterinario".