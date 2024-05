Incidente sulla provinciale. Moglie tampona il marito

Una donna, alla guida di un’Audi, tampona il marito che era al volante di una Fiat Croma. Possiamo anche sorridere di questa circostanza curiosa e certamente inusuale perché il tutto si è concluso, per fortuna, senza serie conseguenze, anche se la donna, che ha battuto la testa sul lunotto dell’auto, procurandosi una ferita, è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova per accertamenti. Illeso il marito. Sul posto anche il 118 con due ambulanze. L’incidente è avvenuto all’altezza della stazione di servizio Eni in via N. Sauro (strada provinciale 77), in località Palazzo Bello. La dinamica è al vaglio della polizia municipale che è intervenuta sul posto per i rilievi. Da quanto ha riferito il conducente della Fiat Croma, lui stava procedendo in direzione Loreto quando dall’area della stazione di servizio si è immessa repentinamente nella carreggiata principale un’auto. Manovra un po’ azzardata che ha obbligato il conducente della Croma a pigiare sul freno per rallentare la corsa, senza, però, avvedersi che la moglie, che gli stava dietro con la sua auto, colta di sorpresa ha provato a frenare a sua volta ma non è riuscita a fermarsi in tempo tamponando così l’auto del marito. La polizia municipale non può neppure ricostruire la dinamica esatta perché le immagini della videosorveglianza, presente nella stazione Eni, hanno un raggio limitato che non include anche la ex statale 77, oggi strada Provinciale.

ast. t.