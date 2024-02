Incidenti, le strade più pericolose

Appaltati i lavori di realizzazione della rotatoria di Costa Martina che aiuterà a smaltire il traffico su una delle strade provinciali più pericolose in provincia, la Bivio-Vergini (Sp 10) che collega Civitanova a Macerata e che sul territorio comunale è il bye pass tra il porto e la città alta. I dati dell’Aci, che fotografano l’incidentalità del 2022 (non disponibili quelli del 2023) testimoniano che proprio lungo i 23 chilometri, che dalla costa al capoluogo si snodano attraverso la dorsale collinare, si registra uno dei più alti tassi di incidenti sulle strade provinciali del maceratese. Uno dei tratti più pericolosi è l’incrocio con via Costa Martina, dove finalmente si è arrivati all’appalto, da parte della Provincia di Macerata (ne riferiamo a lato), dell’intervento per la realizzazione della rotatoria che consentirà un deflusso più scorrevole del traffico che in quel punto dirama in diverse direzioni: da e per Civitanova Alta, verso la provinciale 485 per raggiungere i collegamenti con la superstrada e l’autostrada, verso la strada che porta alla piscina comunale e verso via D’Annunzio, per arrivare a Civitanova centro. Da gennaio a dicembre 2022 sull’intero percorso della Bivio-Vergini sono stati registrati 14 incidenti, di cui 6 fra Morrovalle e Civitanova, con un morto e 16 feriti, e la strada è seconda per livello di rischio solo alla Corridoniana (Sp 34) lungo la quale di incidenti nel 2022 se ne sono verificati 19, con 30 feriti, mentre terza per indice di incidentalità è la Cingolana (Sp 25) con 10 scontri, che hanno causato un morto e 12 feriti. Sempre le statistiche dell’Aci rilevano che in provincia di Macerata nel 2022 gli incidenti totali sono stati 937, con 16 morti e 1.309 feriti, e sebbene il dato sia in aumento rispetto all’anno precedente (884), è diminuito il numero dei morti che nel 2021 furono 25.

Il 45% degli incidenti si è verificato lungo le strade urbane, il 20% sulle strade extraurbane secondarie e il resto sulle strade extraurbane principali e tra queste la statistiche mettono in cima le statali: 77 Val di Chienti, che nel 2022 ne ha contati 31 e molti propiziati dai cantieri estivi, e a seguire la statale 16 adriatica, che tuttavia taglia il territorio urbano, dove invece gli incidenti sono stati 22. Si sono verificati soprattutto nel fine settimana e per oltre il 50% sulla costa e di questi quasi la metà (il 21%) a Civitanova. Nel 2022 la percentuale dei sinistri nei quali almeno uno dei conducenti aveva bevuto è stata del 4,09%.