Incontro con i filosofi. Bracci e Ferroni

Domani dalle 21.15, in via Gramsci 30, la Società Filarmonico Drammatica di Macerata ospiterà un incontro con i filosofi Massimo Bracci e Andrea Ferroni. Al centro la frase "Dio è morto?"; si confronteranno in un dibattito aperto e stimolante, esplorando non solo la figura di Nietzsche ma anche le sue riflessioni sui sofisti dell’antica Grecia, precursori di un pensiero critico e anticonformista. "Non è un caso che l’incontro si svolga il 27 gennaio, Giorno della Memoria – spiegano i promotori -. Riflettere sul "Dio è morto" di Nietzsche significa anche confrontarsi con le atrocità del Novecento, un secolo in cui l’uomo ha spesso creduto di essere il padrone assoluto del proprio destino, dimenticando il rispetto e la dignità dell’altro. Questo dialogo filosofico offrirà spunti per riflettere non solo su Nietzsche, ma anche sulle responsabilità che derivano dalle sue idee". L’ingresso è libero.