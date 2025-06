Maceratese: strategie di mercato per la Serie D con focus su under e rinnovi

"Prima facciamo i rinnovi, poi inseriremo gli under di qualità e in quel momento sapremo dove intervenire con i giocatori più esperti". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, traccia la rotta di mercato per la serie D a cui la squadra si presenta da matricola. "L’obiettivo - specifica – è aumentare il livello di fisicità della squadra sapendo che questa caratteristica fa la differenza nella nuova categoria". Finora sono stati confermati Pablo Lucero e Nicolò Marras, sono in dirittura d’arrivo i rinnovi con Leonardo Mastrippolito, Edoardo Ruani e Nicola Vanzan, mentre si sono separate le strade con il difensore Matteo Nicolosi". Tra gl under rimarrà ancora in biancorosso Denny Ciattaglia e c’è l’intenzione che vesta ancora di biancorosso Leon Sciarra, mentre il centrocampista Riccardo Bongelli, classe 2006, è destinato a lasciare la Maceratese per accasarsi alla Samb. È iniziata la caccia ai giocatori che possono essere funzionali alla Maceratese, ma molti biancorossi sono desiderati da altri club così come l’attaccante Luca Cognigjni che nei giorni scorsi ha firmato per il Trodica. "In effetti – svela il diesse – Mirco Cirulli e Alessio Vrioni hanno richieste e noi stiamo facendo le nostre valutazioni". Nel mercato si dovranno rispettare determinati parametri. "Dobbiamo essere sostenibili sul piano economico, valorizzare i ragazzi e avere una chiara identità di gioco". Ed ecco quindi la necessità di trovare degli under già pronti per la categoria, magari ripetendo l’esperienza dello scorso anno quando Ciattaglia e Bongelli si sono subito integrati facendo registrare un rendimento da over. Il sistema di gioco adottato dal confermato allenatore Matteo Possanzini richiede calciatori con determinate caratteristiche. "Per il nostro tipo di gioco – spiega De Cesare – sono necessari calciatori che sappiano trattare bene la pelota, che sappiano dare del tu al pallone". La prima impressione nei colloqui ha il suo peso, nel senso che il diesse vuole toccare con mano l’entusiasmo di indossare questa maglia e di giocare in una piazza importante. "Abbiamo iniziato i colloqui di sondaggio - spiega De Cesare - e si chiude subito il discorso qualora non dovessi vedere nell’interlocutore le idee chiare su dove viene a giocare e non sia disposto a mettersi in mostra. C’è anche da dire che c’è una fascia di calciatori desiderosi di giocare a Macerata, ma c’è molta concorrenza essendo un campionato nazionale". Non c’è da farsi prendere dalla fretta, tuttavia occorre ponderare bene ogni mossa perché questa è la fase decisiva, si stanno gettando le basi per la prossima stagione. "Tra qualche giorno - anticipa De Cesare - il mercato entrerà nel vivo". Dal 23 luglio la nuova Maceratese inizierà a gettare le basi per la nuova stagione, probabilmente a Belforte. La squadra ha chiuso la stagione con un crescendo di interesse, c’erano più di 2.500 spettatori allo spareggio con il K Sport e adesso c’è da alimentare questo entusiasmo. "Ritengo - conclude De Cesare - che i tifosi vogliono essere rappresentati da una società seria e da giocatori che sudano la maglia, poi i risultati vengono da sé".