Cittadella Vis Modena: conferme e cambiamenti nella rosa per la nuova stagione

Dopo aver ufficializzato il nuovo organigramma sportivo in continuità con quello della prima storica stagione di Serie D, in casa Cittadella Vis Modena sono cominciate le grandi manovre sulla rosa da affidare al confermato tecnico Mattia Gori. Un gruppo che avrà come base un nocciolo di almeno una dozzina di giocatori confermati rispetto al campionato appena concluso, formato in grande parte dai giocatori che già avevano un altro anno di contratto sottoscritto 12 mesi fa e valido fino a giugno 2026 come Formato, Aldrovandi, Sabotic, Boccaccini, Manzotti, Teresi, Rovatti e Sala a cui si aggiungono alcuni under che hanno convinto dopo il primo campionato di D come Carretti e Sardella.

Da valutare le decisioni sugli altri giocatori in scadenza (fra questi Mora, Marchetti, Mandelli, Fort, Serra, Tesa, Bertani e Osuji), mentre sicuramente saluterà Marco Guidone, che dopo due ottime stagioni condite da 27 reti (12 in Eccellenza arrivando a dicembre e 15 in Serie D) è vicino alla firma col Terre di Castelli. Di sicuro cambierà tutta la batteria dei portieri, visto che con le nuove annate degli under (sarà obbligatorio nella stagione 2025-26 un 2005, un 2006 e un 2007) non resterà nemmeno il 2004 De Fazio, pur decisivo dal suo arrivo a stagione iniziata. Oltre che fra i pali, gli under saranno come l’anno scorso sugli esterni, dove però non potrà restare Claudio Martey (nella foto), mancino 2006 che il Sassuolo, dopo un anno di prestito condito da ottime prove e tanti minuti in campo (30 gare, di cui 24 da titolare e 5 assist) ha deciso di mettere sotto contratto e inserire nella rosa della Primavera neroverde.

d.s.