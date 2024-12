Incontro con il prefetto Fusiello

Dopodomani, alle 18 all’auditorium della Banca Macerata in contrada Acquevive, l’Associazione nazionale della Polizia di Stato organizza un incontro con il prefetto Isabella Fusiello: avvalendosi dell’osservatorio del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che presiede, il prefetto farà un’analisi della situazione in provincia. L’ingresso è libero. Tutti i cittadini sono invitati, con la possibilità di porre domande a Fusiello (foto), che ha accettato l’invito della sezione di Macerata dell’Anps, guidata dall’ex questore Giorgio Iacobone. "Il prefetto Fusiello – spiegano dall’Anps – ha sempre dimostrato spirito di apertura nella sua carriera, iniziata a Nuoro e continuata a Padova, Potenza, Roma e da questore a Cuneo, Reggio Emilia, Trieste e Bologna, per poi giungere a Macerata". Hanno preannunciato la loro presenza consiglieri regionali e comunali, i vertici delle amministrazioni statali, i sindaci della provincia, i rappresentanti delle associazioni di categoria e del settore combattentistico e d’armi, "ma principalmente i cittadini, la cui fiducia costituisce uno dei principali obiettivi del prefetto", spiegano i promotori. A moderare l’incontro ci sarà il presidente della sezione Anps di Macerata Giorgio Iacobone e a dialogare con il prefetto la giornalista del Carlino Paola Pagnanelli.