Incontro sulle truffe al "Villaggio Digitale"

Un appuntamento da non perdere con gli esperti, in un ambito nel quale nessuno può dire: "a me non può capitare". Nell’ambito del progetto "Villaggio digitale, buone pratiche di cittadinanza digitale 2024", organizzato dall’associazione Red, l’Anps di Macerata ha collaborato in particolare per il convegno sul tema "Truffe online, estorsioni erotiche, azzardo online". Interverranno come relatrici Cinzia Grucci, presidente Corecom Marche, la psicoterapeuta Valeria Cegna e la psicologa Laura Meloni, con il coordinamento del presidente Anps, Giorgio Iacobone. Queste truffe possono essere evitate solo conoscendo i trucchi, la casistica e le modalità di azione dei malviventi che altrimenti, con la loro scaltrezza, sono capaci di raggirare anche i più accorti. L’appuntamento è per giovedì alle 17, nella Galleria antichi forni, di piaggia della Torre.