Infettivologia: esperti a confronto

Con la partecipazione di oltre 80 medici si aprirà oggi alle 8.30 al Cosmopolitan di Civitanova il convegno sulla infettivologia polmonare, promosso dall’Aipo e coordinato dai medici Ludovico Ercoli e Francesca Marchesani, responsabili scientifici. Il dottor Ercoli (che ha lavorato nell’ospedale di zona di Civitanova, per poi dare man forte in quello di Fermo durante il Covid) è pneumologo libero professionista, mentre la dottoressa Marchesani è la responsabile della pneumologia dell’ospedale di Macerata. "Utilizziamo quotidianamente nel nostro lavoro l’aiuto prezioso di colleghi – spiegano Ercoli e Marchesani – che nei laboratori di analisi cliniche e microbiologiche, immunologia, fisiopatologia respiratoria ci consentono di formulare diagnosi e precisare terapie. Raramente però ci siamo incontrati per confrontare il nostro modo di operare e le diverse procedure. Questo convegno vuole essere appunto un momento di riflessione sul supporto dei laboratori nei percorsi diagnostici e terapeutici che applichiamo, per migliorare il nostro modo di operare in corsia". Dopo i saluti del Sindaco Fabrizio Ciarapica e dei presidenti degli ordini dei medici di Macerata e Fermo, Romano Mari e Annamaria Calcagni, si parlerà del "Supporto laboratoristico e farmacologico nelle principali patologie croniche respiratorie". Seguirà la tavola rotonda presieduta dal dottor Riccardo Centurioni. Infine la terza sessione, dalle 15, approfondirà il tema "Prelievi in broncoscopia".

Ennio Ercoli