Infissi e strutture in acciaio. Mezzo secolo con la SCS srl

PETRIOLO

In centinaia hanno partecipato al 50° anniversario di attività della SCS srl, lo scorso fine settimana. L’azienda di Petriolo, fondata nel 1973 da Ermanno Contigiani e Ivo Saltari con il lavoro artigianale degli infissi in acciaio e in alluminio, in poco tempo si è specializzata nella carpenteria metallica, grazie agli investimenti volti al rinnovamento dei macchinari e delle attrezzature e alla qualità dei prodotti forniti. Oggi è diventata un punto di riferimento per la consulenza, la progettazione, la realizzazione e l’installazione di strutture in acciaio. I soci, Ermanno e Ivo, hanno salutato le tante persone che hanno preso parte alla festa: dipendenti, ex dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti, amici e familiari. Una giornata piena di divertimento e sorprese, grazie al comico Piero Massimo Macchini e al suo show, alla musica del Concertino Burro e Salvia e dj Nooz, ai giochi con gonfiabili per bambini e alle tipicità di Righetto. Sono intervenuti il sindaco Matteo Santinelli, il presidente sezione metalmeccanici Confindustria e vicepresidente Confindustria Macerata Giovanni Faggiolati e il presidente Ance Carlo Resparambia. Alla SCS una targa in dono, sia dal Comune di Petriolo che da Confindustria Macerata, oltre ad una speciale targa di ringraziamento dai dipendenti dell’impresa.