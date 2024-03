Ingordi gli Esordienti della ’Fior di Grano’: 23 titoli regionali e 42 medaglie nel carniere

Dopo i bei risultati ai Regionali di Grottammare, i baby categoria Esordienti del Centro Nuoto Macerata ’Fior di Grano’ hanno concesso il bis nel Salvamento, la specialità della casa. A Civitanova la società biancorossa ha collezionato 42 medaglie complessive e 23 titoli: 12 individuali e 11 con le staffette, confermandosi così al top nelle Marche nel Salvamento. In dettaglio Tessa Del Gobbo è stata superstar negli Esordienti A perché capace di imporsi nei 100mt trasporto pinne, 100mt nuoto ostacolo e 50mt trasporto manichino. È stata imitata dallo scatenato Nicolò Palucci che ha trionfato nel 50mt trasporto manichino, percorso misto e super lifesaver. L’altra medaglia d’oro è stata vinta da un bravissimo Vincenzo Azzari nel 100mt pinne e torpedo (per lui anche l’argento nella sprint 50 trasporto manichino), una gara che ha visto salire sul terzo gradino del podio Ernesto Pallotto. Altri podi per Miryam Paperi (4 medaglie: doppio argento nel torpedo e pinnato, doppio bronzo nell’ostacolo e trasporto manichino), Vittoria Senesi (bronzo nel pinnato), Kristian Frani e Renzo Ionni (argento rispettivamente nel percorso misto e nel superlifesaver). Nelle staffette dominio con il contributo di Olivia Gennari, Martina Gjini, Miriam Incicco, Nicolò Mari, Federico Rinaldi e Marco Tesei. Strepitoso debutto anche per gli Esordienti B, subito col vanto di tre nuovi campioni regionali: Cecilia Ciccarelli (doppio oro), Gabriele Moretti (doppio oro) e Francesco Saverio Battista (oro e bronzo). Si aggiungono due medaglie per Diego Crescimbeni (argento e bronzo) e una a testa (bronzo) per Sara Campanella e Vittoria Properzi. Nelle staffette en plein di ori sia per le femmine che per i maschi grazie alle belle prove dei piccoli che hanno completato le formazioni (Matilde Tartari, Mia Paolucci, Kevin Hu, Erik Francisco Pruteanu e Alessandro Wang).

Andrea Scoppa