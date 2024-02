Iniziative a Macerata e a Camerino Foibe, Azione universitaria ricorda le vittime

Azione universitaria promuove a Macerata e Camerino il ricordo dei morti nelle foibe con due esposizioni: quella di Macerata si è tenuta all’ex monastero di Santa Chiara in via Garibaldi, mentre a Camerino presso la scuola di Giurisprudenza, sul campus universitario in via D’Accorso. L’altroieri Azione universitaria, a Camerino, ha inoltre proiettato il film "Red Land". Queste iniziative hanno lo scopo di diffondere la conoscenza dei massacri delle foibe ad opera dei partigiani slavocomunisti titini e del dramma dell’esodo, che – si legge in una nota – "ancora oggi feriscono la coscienza nazionale degli italiani, ma che troppo a lungo sono rimaste ignorate o sono state coperte da una coltre di negazionismo. Del resto non mancano ancora oggi episodi di vandalismo su targhe e monumenti e altre manifestazioni di odio che oltraggiano e sviliscono la memoria delle vittime, a livello nazionale e locale. Per questo è importante perseverare nella promozione di queste iniziative".