"Iniziative per ragazzi e anziani, vogliamo dare vita alla Città Alta"

Tante idee, tanta voglia di collaborare con le associazioni del territorio e fare rete per rilanciare il borgo storico. Ha una nuova anima l’Associazione operaia Garibaldi di Civitanova Alta, che si sta impegnando per nuovi progetti ed eventi dedicati a giovani e anziani. Obiettivi sono solidarietà, divertimento e aggregazione. Fanno parte del direttivo il presidente Emilio Bartolini, l’amministratrice contabile Paola Cesari e la segretaria Simona Lanzara. Oltre a loro, ci sono tanti volontari per fare il bene della città alta. "La nostra è una associazione storica, fondata addirittura nel 1867 – ha raccontato Lanzara –. Noi gestiamo il campetto di Civitanova Alta e il verde attrezzato e ci piacerebbe organizzare eventi sportivi, culturali e tanto altro, come il teatro all’aperto ad esempio. Vorremmo condividere questo spazio con altre realtà locali, con le associazioni sportive della nostra città, dargli vita. Già ora, tutti i giorni, lo teniamo a disposizione dei ragazzi e dei bambini che vanno lì a giocare. È un bene di tutti. Vorremmo renderlo multifunzionale e riqualificarlo per più sport. Proprio i bambini e gli anziani sono le categoria che più ci piacerebbe coinvolgere. Stiamo già lavorando adun calendario di eventi e fin da ora stiamo collaborando con le iniziative in programma a Civitanova Alta". Domenica prossima alle 15 va in scena "Castagnando in allegria", nella cornice del chiostro di San Francesco: un pomeriggio per ritrovarsi tra castagne e vin brulè, musica e un’area dedicata ai più piccoli.

c. m.