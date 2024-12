Intelligenza artificiale,. Corradini a ‘Evo’ con Cna

Domani alle 18.30 alla biblioteca Mozzi Borgetti Flavio Corradini, informatico di Unicam, parlerà di intelligenza artificiale su invito della Cna, nell’ambito di "Evo – i linguaggi della tipicità". Le tecnologie digitali possono infatti aiutare le imprese del territorio a fronteggiare le difficoltà che stanno mettendo a dura prova il tessuto imprenditoriale delle Marche. In questo contesto, l’adozione di strumenti innovativi come l’Ia non è più un’opzione, ma una necessità per garantire competitività, ottimizzare i costi e intercettare nuove opportunità di mercato. L’incontro sarà moderato da Leonardo Virgili. Massimiliano Moriconi, direttore, commenta: "In un contesto difficile come quello attuale, vogliamo offrire strumenti concreti per innovare e rispondere alle sfide del mercato globale". L’evento è a ingresso libero.