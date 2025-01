Intelligenza artificiale e diritto. Fondo di 35mila euro a Unimc

L’Università di Macerata si è aggiudicata un nuovo finanziamento di 35mila euro, relativo ai programmi Jean Monnet, per l’istituzione di un modulo dal titolo "Approfondire il possibile impatto dei sistemi di intelligenza artificiale sul diritto della concorrenza dell’UE e sui diritti di proprietà intellettuale", di cui sarà titolare Gianluca Contaldi, docente di diritto dell’Unione europea nel dipartimento di Giurisprudenza.

Il progetto è dedicato all’analisi del complesso rapporto che intercorre tra intelligenza artificiale e tutela della proprietà intellettuale nella cornice fornita dal diritto europeo della concorrenza. In particolare, il modulo si propone di approfondire le sfide inedite che l’intelligenza artificiale sta ponendo al diritto d’autore sotto una duplice prospettiva: da una parte, quella delle legittime aspettative dei titolari dei diritti che molto spesso, all’interno degli enormi insiemi di dati utilizzati per addestrare gli algoritmi, vedono utilizzati dati protetti senza nessuna autorizzazione né remunerazione; dall’altra, quella della titolarità dei diritti su opere generate, in maniera più o meno autonoma, direttamente da sistemi di IA.

Il finanziamento sarà utilizzato per promuovere una serie di attività di alto valore scientifico e con intento il più possibile divulgativo. L’obiettivo del modulo Jean Monnet è, infatti, quello di aumentare le conoscenze relative ai temi affrontati, diffondendo i risultati delle ricerche condotte. Pertanto, oltre alle attività didattiche rivolte agli studenti, il key teaching staff del modulo curerà la realizzazione di diversi eventi, sia scientifici, rivolti ad accademici ma anche a professionisti ed esperti del settore, sia divulgativi, e dunque aperti alla popolazione, sui differenti profili legati all’interazione tra intelligenza artificiale e tutela del diritto d’autore, nella loro dimensione giuridica, etica ed economica.