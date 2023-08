Intelligenza artificiale in corsia Il regalo di un donatore anonimo

L’intelligenza artificiale entra all’ospedale di Macerata. Nelle scorse settimane, infatti, tramite una mail inviata all’Ast di Macerata, una persona che ha chiesto di restare anonima ha proposto la donazione di un sistema di intelligenza artificiale, "GI Genius" (modulo per colonscopia con intelligenza artificiale) comprensivo di contratto di assistenza e aggiornamenti per tre anni da destinare all’Unità operativa di Endoscopia digestiva. Il valore della strumentazione è di 36.600 euro (6.600 dei quali riferiti all’Iva). "GI Genius" è un dispositivo endoscopico ad intelligenza artificiale applicato alla colonscopia che, secondo studi già effettuati, aiuta a rilevare il 13% in più di adenomi (polipi) o lesioni tumorali del colon, indicando al medico lesioni sospette per le quali è necessaria una valutazione visiva più approfondita. Si tratta, dunque, di un apparecchio molto importante perché aumenta la precisione diagnostica per il tumore del colon retto. Espletato il necessario iter previsto dalle norme, acquisiti i pareri favorevoli del dirigente medico responsabile dell’Unità operativa di Endoscopia Digestiva, il dottor Giuseppe Feliciangeli, del direttore medico di presidio ospedaliero e del Servizio di ingegneria clinica aziendale, la direttrice dell’Ast, Daniela Corsi, ha disposto l’accettazione della donazione.

f. v.