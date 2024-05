Intelligenza artificiale, lezione allo Scientifico

Gli studenti delle classi quinte del liceo scientifico "Galilei" hanno partecipato a una conferenza sul tema "IA e mondo del lavoro", tenuta dal professor Emanuele Frontoni in occasione dell’assemblea di istituto. Frontoni, ordinario di Informatica all’Università di Macerata, è un esperto di intelligenza artificiale di fama nazionale e non solo, vantando nel proprio curriculum il titolo di Affiliated Researcher dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. "Il professore ha aperto agli studenti una finestra su quello che sarà il mondo del futuro – spiega Gianluca Gradozzi, rappresentante d’istituto –, in cui qualsiasi professione vedrà l’integrazione dell’intelligenza artificiale, rendendo perciò necessario per ogni professionista di domani sviluppare non solo abilità esclusivamente tecnico-scientifiche, in cui l’uomo non regge il confronto con l’IA, ma competenze trasversali che comprendano le discipline umanistiche, determinanti per una efficace interazione con la macchina e per poterne sfruttare al meglio l’enorme potenziale. La presentazione è stata, inoltre, impreziosita da una demo (dimostrazione in diretta) del programma di IA generativa Midjourney e del più noto ChatGPT 4, così che i ragazzi e le ragazze presenti hanno potuto avere un assaggio delle capacità di questi strumenti".