Intesa tra Unimc e Inps. Ciclo di seminari per studenti e cittadini

"Un ciclo di seminari rivolti sia alla cittadinanza che agli studenti e agli specializzandi della Scuola di diritto del lavoro e della previdenza". L’Università di Macerata ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Inps. Emanuela Zambataro, direttrice regionale dell’istituto di previdenza, spiega: "La collaborazione con Unimc è ormai decennale. È importante per tutti sviluppare conoscenze sul tema previdenziale, anche e soprattutto per gli utenti meno avvezzi a queste tematiche, nonché per i ragazzi in età scolare. Vogliamo sviluppare consapevolezza rispetto ai diritti e ai doveri dei cittadini". Il rettore John McCourt aggiunge: "Abbiamo specializzazioni di lunga tradizione in diritto sindacale di lavoro e previdenza. Con questo protocollo rafforziamo la collaborazione". Guido Canavesi, direttore della scuola di specializzazione in diritto sindacale, evidenzia che "i diritti del welfare sono centrali in un sistema democratico. Rispetto alla consapevolezza che hanno le persone di come questi funzionano ci sono forti lacune. Informare è d’aiuto anche per conoscere e tutelare i propri diritti". Alla sottoscrizione del protocollo d’intesa ha partecipato anche Marco Mancini, direttore dell’Inps di Macerata, secondo cui "notiamo sempre più spesso il desiderio di informazione. L’Inps accompagna la vita delle persone dall’inizio alla fine. I prodotti che eroghiamo sono tantissimi, cerchiamo di essere vicino alle persone e alle aziende, dove il lavoro manca o viceversa si sviluppa". I primi tre incontri si svolgeranno il 18 febbraio, il 18 marzo e l’8 aprile alla Mozzi Borgetti.