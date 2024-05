Invasione di 500 a San Severino. Trecento equipaggi da tutta Italia

Oltre 300 gli equipaggi che hanno preso parte alla 27esima edizione del raduno delle nonnine di casa Fiat organizzato, nella cornice di piazza Del Popolo, dal rinnovato Gruppo Amatori 500, presieduto da Gianpaolo Coccettini. L’appuntamento, una due giorni all’insegna della passione per i motori ma anche dello stare insieme, ha visto arrivare in città gruppi e appassionati di 500 provenienti da tutta Italia che hanno così movimentato le strutture turistiche e ricettive settempedane. "La nostra piazza, il nostro salotto buono, è tornato ad animarsi per questo raduno conosciuto ormai in tutta Italia dagli appassionati delle 500", ha commentato soddisfatto il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, che ha voluto ringraziare sia l’attuale che la precedente guida del sodalizio, insieme a tutti i membri del consiglio del Gruppo Amatori 500 che da oltre un quarto di secolo è impegnato, con il patrocinio del Comune, nell’organizzazione della manifestazione. "Siamo veramente orgogliosi di aver portato a San Severino equipaggi provenienti da tutta Italia" è stato il commento del neo eletto presidente Coccettini. Felici per la riuscita dell’evento, come ormai da tradizione, anche l’assessore Jacopo Orlandani, che sottolinea come l’evento "riempie la nostra piazza in una maniera tutta particolare", e l’assessore Paolo Paoloni e gli altri membri dell’amministrazione: "Questa due giorni è per noi una vera tradizione ed è una importante vetrina per la nostra città e per il nostro territorio". Con la 27esima edizione il gruppo Amatori 500 San Severino ha inaugurato anche una nuova sede dell’associazione, situata in via Lorenzo d’Alessandro.

Gaia Gennaretti