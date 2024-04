La campagna contro i raggiri. C’è l’attrice Anna Mazzamauro

Si terrà giovedì, dalle 16.30 all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti, il nuovo appuntamento di "Protetti insieme", il progetto dell’assessorato alle Politiche sociali, organizzato e promosso in sinergia con l’assessorato alla Sicurezza e alla Polizia locale e presentato alla Prefettura, finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle truffe nei confronti di persone anziane. Ospite speciale di questa giornata sarà l’attrice Anna Mazzamauro. "Riparte la campagna di incontri rivolta alla sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, una campagna per cui l’amministrazione comunale si sta impegnando moltissimo nell’ottica di supportare la fascia più debole della comunità dato che parliamo di una problematica purtroppo presente nel nostro territorio – ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro –. È intollerabile che ci sia chi approfitta di persone sole e fragili facendo leva, spesso, sullo stato emotivo coinvolgendo anche gli affetti familiari e creando preoccupazione e angoscia". All’incontro, moderato dall’assessore D’Alessandro, dopo i saluti istituzionali del prefetto Isabella Fusiello e del sindaco Sandro Parcaroli, interverranno l’assessore Paolo Renna, il comandante della polizia locale Danilo Doria, il presidente dell’Ircr Amedeo Gravina e la psicologa Anna Capasso. Special guest del pomeriggio, l’attrice Anna Mazzamauro che proporrà sketch e riflessioni sul tema, coinvolgendo il pubblico in maniera simpatica, ironica e profonda.