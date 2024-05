La casa editrice Eum al salone del libro

Nuova partecipazione dell’Università di Macerata al Salone del libro di Torino per presentare le ultime due uscite della collana "Prolusioni" delle Eum: "Vàclav Havel. Le parole per cambiare" e "Simone Veil. Per un nuovo umanesimo europeo". In collaborazione con il coordinamento delle University press italiane, con le Eum la casa editrice dell’Università di Macerata, e uno stand del Dipartimento di Studi umanistici, domani alle 11.30 il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici Roberto Mancini, la rappresentante della Georgetown University a Roma e ricercatrice della Fondazione Bruno Kessler di Trento, Debora Tonelli, e lo scrittore e giornalista Filomeno Lopes, dialogheranno su "Immaginarsi oltre, la vita verso la vita vera". Alle 15.30 allo stand della Regione Marche sarà presentata la "Carta archeologica della provincia di Macerata" con Chiara Capponi, Stefano Finocchi e Roberto Perna, insieme all’assessora regionale alla cultura Chiara Biondi e alla presidente delle Eum Simona Antolini. La pubblicazione illustra i siti archeologici maceratesi, che sono stati schedati e georeferenziati, e sono ora accessibili in digitale e cartaceo per agevolare la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio. Ultimo incontro alle 18.15 quando il rettore John McCourt, Benedetta Babisan, direttrice scientifica delle "Prolusioni", e la traduttrice Gaia Seminara si confronteranno con Ezio Mauro sull’essere dissidenti oggi, da Havel ad Alexander Navalny e Narges Mohammadi.