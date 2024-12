La donazione di Eurizon a Camminiamo Insieme

Ben 12.500 euro all’associazione "Camminiamo Insieme", per comprare un pulmino per il trasporto dei disabili in carrozzina. La preziosa donazione arriva da Eurizon, società di gestione del risparmio del gruppo Intesa Sanpaolo. Il pensiero è andato subito al sodalizio "Camminiamo Insieme", nato a Porto Recanati nel 2006 per opera della fondatrice e compianta Maria Borgacci e di un gruppo di volontari decisi ad aiutare le persone sole e disagiate. Eurizon ha voluto far sentire la sua vicinanza a questi splendidi operatori. L’associazione ha ringraziato i dipendenti di Intesa Sanpaolo Marco Guidantoni e Walter Manzotti (oggi presidente dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati), promotori dell’iniziativa. Per sostenere "Camminiamo Insieme", si può donare usando l’Iban IT31G0306909606100000401116.