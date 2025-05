La dottoressa Cesaretti in pensione: "Grazie a chi mi ha dato fiducia"

La dottoressa Jacqueline Cesaretti, medico di famiglia a Tolentino, dal primo giugno va in pensione. Dopo quasi quarant’anni di servizio, ha deciso di salutare i suoi assistiti, circa duemila, con una lettera aperta.

"Giunta all’importante traguardo dei 68 anni, mi trovo ad annunciare l’arrivo del mio pensionamento – ha scritto –. Inizio ringraziando i pazienti per avermi dato fiducia in tutti questi anni, rendendo il mio percorso professionale piacevole e ricco di soddisfazioni, anche se non facile. Ringrazio i colleghi e i collaboratori di studio per la condivisione del lavoro, a volte difficile, ma l’unione fa sempre la forza. Ci siamo adoperati e impegnati ogni giorno per svolgere al meglio la nostra professione. Guardandomi indietro, posso dire che non avrei potuto fare scelta migliore; mi sono sentita compresa e apprezzata non solo professionalmente ma anche umanamente. Mi avete lasciato tanto – conclude rivolgendosi a pazienti e colleghi –, spero con tutto il cuore di aver lasciato anche io qualcosa a voi. Buona vita a tutti".

Mercoledì la dottoressa Cesaretti ha compiuto 68 anni e ora per lei inizia una nuova fase della vita. Dopo la laurea, ha iniziato a lavorare nel 1986 come guardia medica, servizio che ha svolto per circa un decennio in concomitanza con quello ospedaliero prima e ambulatoriale poi; quindi è stata per sette-otto anni in servizio all’ospedale di Tolentino, nel reparto di medicina generale, poi al Sert peer un paio d’anni come psicoterapeuta familiare sistemica relazionale. Dal 1996 è medico di base nello studio associato di Palazzo Europa.

I suoi pazienti, molto numerosi, hanno già iniziato ad attivarsi per il passaggio agli altri medici a disposizione a Tolentino.

Lucia Gentili