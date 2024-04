La Liberazione tra gricia e panzerotti

di Giorgio Giannaccini

Dopo il successo di pubblico con "Aquiloniamo" e la mostra-mercato "Porto Recanati in Fiore", adesso il Comune rivierasco si prepara a fare il bis per il ponte del 25 aprile. E lo farà con uno street food a largo Porto Giulio che andrà avanti per quattro giorni (dal 24 al 28 aprile), oltre a una pedalata organizzata per l’anniversario della Liberazione d’Italia a cui seguiranno un picnic e tanta musica nella pineta Volpini. Insomma, gioca d’anticipo l’Amministrazione comunale in vista dell’estate.

"Di sicuro abbiamo registrato un inizio di stagione molto positivo – dice l’assessore al Commercio, Stefania Stimilli -, perché entrambe le manifestazioni svolte per l’inizio della primavera hanno registrato un notevole afflusso di visitatori in città. Quindi, vogliamo continuare su questo trend". E a partire dal 24 aprile andrà in scena su largo Porto Giulio "Cibo Festival 2024 – Cucina romana vs cucina pugliese". In pratica, fino al 28 aprile, saranno presenti dei truck food che proporranno le specialità più note della Capitale, come gricia a carbonara, fino a quelle del sud Italia, tra cui le bombette di carne e i panzerotti. Inoltre ogni sera, dalle 20 in poi, sarà prevista animazione, musica e dj set.

E il concerto più atteso è quello del 25 aprile, quando suonerà "Grazie mille-883 tribute band" che proporrà le canzoni degli 883 e di Max Pezzali. Ma quella mattina ci sarà anche un’altra iniziativa, e cioè la seconda edizione della "Pedalata della Liberazione", che arriverà fino alla pineta Volpini per poi proseguire con una festa per tutto il giorno. "Il ritrovo sarà alle 10.30 davanti al Castello Svevo, dove il sindaco Andrea Michelini deporrà una corona d’alloro – spiega la consigliera alle politiche giovanili, Valentina Lucchetti -. Poi si farà tappa a Scossicci nell’ex campo di aviazione, sul lungomare Lepanto di fronte alla casa dei fratelli Brancondi e, alle 13, dritti in pineta. Là cominceranno la musica e i dj-set fino al tramonto. Non mancheranno punti di ristoro e tanto intrattenimento. Soprattutto, i ragazzi della consulta giovanile hanno raccolto gli aneddoti sulla storia delle Resistenza in città e li racconteranno. E ancora: sempre loro posizioneranno dei cartelli nei vari angoli dell’area verde, questo per mostrare le specie arboree e gli uccelli che stanno nidificando. Il ringraziamento va pure alle classi quarte dell’istituto grafico Bonifazi di Civitanova che hanno disegnato la locandina dell’iniziativa".