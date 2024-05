La rassegna "Magic box" ad Apiro. Viaggio tra arte, musica e teatro

Un’antica dimora di Apiro si trasforma in uno spazio creativo multidisciplinare, un luogo di accoglienza per artisti che lo animeranno con la loro creatività. È un progetto che verrà lanciato dalla rassegna inaugurale ‘Magic Box’, firmata da Sonia Antinori e prodotta da MALTE (Musica Arte Letteratura Teatro Etc.), che si dipanerà lungo cinque domeniche (ore 11.15) a Casa Mestica, in via Martiri della Libertà 6. Sarà un viaggio sensoriale fra teatro, arte, storia, letteratura, musica e anche sapori, visto che ogni evento sarà seguito da un aperitivo ‘a tema’.

Si inizia domani nella Stanza Verde con la musicista Annalisa Pavoni, che racconterà la tumultuosa vita di Adelaida Gigli, al centro del romanzo ‘Adelaida’ di Adrián Bravi, in lizza per il Premio Strega. Il padre, il noto pittore Lorenzo Gigli, lascia Recanati con moglie e figlia, per sfuggire alla dittatura fascista. La meta è l’Argentina, che nel 1976 finisce nelle mani dei ‘generali’. Un’altra dittatura. E, per Adelaide, una nuova fuga, con il ritorno a Recanati alla fine degli anni ‘70. La performance si chiuderà con un aperitivo a base di Fernandito ed empanadas. Le altre protagoniste di ‘Magic Box’ sono l’artista fotografa Lucia Baldini (che il 12 svelerà i misteri della fotografia stenopeica), gli attori Carla Manzon (il 19 con un lavoro sulla stanza dei fantasmi, dai classici fino al fenomeno dell’isolamento volontario degli hikikomori), Andrea Caimmi (il 26 nei panni di un ufficiale settecentesco al confino) e la stessa Sonia Antinori (il 2 giugno). L’Antinori svela: "Casa Mestica era la casa di famiglia di mia madre. L’ho ristrutturata con l’idea di farne un centro di ricerca e incontro. Potrà ospitare happening, spettacoli, residenze artistiche e laboratori di ospiti di fama nazionale e internazionale: lo spazio ideale per contenere un pensiero alternativo, che parli di sostenibilità e cambiamento climatico e che proponga nuove narrazioni capaci di opporsi al paternalismo del pensiero dominante, fondato sul conflitto, la competizione, la legge del più forte. Noi vogliamo proporre un’alternativa". Non a caso il suo ‘happening’ finale è incentrato sulla questione femminile, con un excursus che partendo da "Una stanza tutta per sé" di Virginia Woolf giunge alle più innovative istanze delle autrici contemporanee. "La stanza della Woolf diventerà la ‘mia’ stanza", spiega. Antinori parla anche di un ‘welfare culturale’ che coinvolgerà la stessa comunità di Apiro, paese già multiculturale ricco di spazi dalle grandi potenzialità, come il Monastero delle Clarisse. Biglietto 15 euro (happening e aperitivo); abbonamento 60 euro. E’ consigliato prenotarsi (prenotazioni@maltezoo.eu).